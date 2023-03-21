Пануччи: «Леау нельзя критиковать, он единственный, кто «включает свет»

Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи считает, что португальского Рафаэла Леау нельзя критиковать, так как он является чуть ли не единственным игроком в составе команды, способным, по выражению Пануччи, «включать свет».

- В «Милане» много хороших игроков, но Леау - единственный, кто «включает свет». На него оказывается большое давление, потому ему не удается показать то, на что он способен. Его нельзя критиковать, - цитирует Пануччи pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с 2019 года, но в последнее время ходят много слухов о том, что он может покинуть клуб.