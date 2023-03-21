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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо дал понять, что хочет тренировать в Италии

21 Марта 2023 • 02:54 Комментировать

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо расстался с «Валенсией», сотрудничество продлилось лишь несколько месяцев. Тем не менее, он благодарен испанской стороне за сотрудничество, но дал понять, что в будущем хочет работать на родине - в Италии.

- Мне понравился мой опыт с «Валенсией», хотя я понимал, что у клуба есть проблемы. Серия А стала куда конкурентоспособнее в последние два-три года. Успехи в Европе не случайны. Я хотел бы вернуться в Италию, - цитирует слова Гаттузо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Гаттузо, напомним, тренировал итальянские клубы - «Палермо», «Пиза», «Милан» и «Наполи». 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженнаро Гаттузо
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