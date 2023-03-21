Гаттузо дал понять, что хочет тренировать в Италии

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо расстался с «Валенсией», сотрудничество продлилось лишь несколько месяцев. Тем не менее, он благодарен испанской стороне за сотрудничество, но дал понять, что в будущем хочет работать на родине - в Италии.

- Мне понравился мой опыт с «Валенсией», хотя я понимал, что у клуба есть проблемы. Серия А стала куда конкурентоспособнее в последние два-три года. Успехи в Европе не случайны. Я хотел бы вернуться в Италию, - цитирует слова Гаттузо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Гаттузо, напомним, тренировал итальянские клубы - «Палермо», «Пиза», «Милан» и «Наполи».