​«Ювентус» готовит предложение по хавбеку «Барселоны»

В воскресенье Франк Кесси забил победный гол в «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом». При этом в каталонской команде ивуариец получает не так много игрового времени, как ему бы хотелось. Этот факт провоцирует трансферные слухи.

По данным Calciomercatoweb, Кесси может вернуться в Италию. Предложение по трансферу 26-летнего полузащитника готовит «Ювентус». «Барселону» может заинтересовать предложение по Кесси из-за финансовой ситуации, в которой сейчас находится клуб.

Ранее в Италии Франк Кесси выступал за несколько клубов – за «Аталанту», «Чезену» и «Милан».

Специалисты портала transfermarkt оценивают Франка Кесси в 35 миллионов евро.