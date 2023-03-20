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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» готовит предложение по хавбеку «Барселоны»

20 Марта 2023 • 13:50 Комментировать

В воскресенье Франк Кесси забил победный гол в «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом». При этом в каталонской команде ивуариец получает не так много игрового времени, как ему бы хотелось. Этот факт провоцирует трансферные слухи.

По данным Calciomercatoweb, Кесси может вернуться в Италию. Предложение по трансферу 26-летнего полузащитника готовит «Ювентус». «Барселону» может заинтересовать предложение по Кесси из-за финансовой ситуации, в которой сейчас находится клуб.

Ранее в Италии Франк Кесси выступал за несколько клубов – за «Аталанту», «Чезену» и «Милан».

Специалисты портала transfermarkt оценивают Франка Кесси в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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