Футбольный функционер Франко Камоцци, который раньше был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался о Хвиче Кварацхелии. Грузин, как известно, проводит впечатляющий дебютный сезон в «Наполи». В 30 прошедших матчах Хвича забил 14 голов и отдал 16 голевых передач на партнёров. В Неаполе Хвичу называют Кварадоной в честь легенды клуба Диего Марадоны. Камоцци считает сравнение грузина с аргентинцем перебором.

«Последние результаты грузина доказывают, что это отличный футболист топового уровня, но сравнение его с Диего Марадоной мне кажется чрезмерным», - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Наполи» в этом сезоне должен стать чемпионом Италии впервые с 1990 года. Сейчас команда Лучано Спаллетти лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 19 очков.