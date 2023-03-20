Два гранда Серии А нацелились на Азара

Эден Азар не получает игрового времени в «Реале», что наверняка заставляет его задумываться о возможной смене клубной прописки летом. Как сообщает Calciomercatoweb, 32-летний бельгиец может продолжить карьеру в Италии. Так, Азар входит в сферу интересов двух грандов – «Ювентуса» и «Интера».

В сезоне 2022/2023 Эден Азар поучаствовал только в семи матчах «Реала». В мадридском клубе бельгийский вингер оказался ещё летом 2019 года, но из-за проблем с весом и физической формой по-настоящему заиграть в рядах «сливочных» Азару не удавалось.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эдена Азара в 7,5 миллиона евро.