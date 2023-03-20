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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо сравнил Хвичу с легендой «Манчестер Юнайтед»

20 Марта 2023 • 12:21 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Италии и «Милана» Дженнаро Гаттузо сравнил полузащитника «Наполи» с легендой «Манчестер Юнайтед» Джорджем Бестом.

«Игра Хвичи? Это то же самое, что снова увидеть на поле Джорджа Беста. Кварацхелия делает невероятные вещи с потрясающей легкостью. «Наполи» - это коллектив, который меня очень впечатляет. Эти парни умеют хорошо играть в футбол», - передает слова специалиста Football-Italia.

22-летний грузинский вингер принял участие в 30 матчах за «Наполи» в этом сезоне. На счету Хвичи 14 забитых мячей и 16 голевых передач. Его трансферная стоимость – 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Дженнаро Гаттузо Джордж Бест Хвича Кварацхелия
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