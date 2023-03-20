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Чемпионат Италии. Серия А

«Ты кто такой, иди отсюда»: Моуринью поругался с президентом «Лацио»

20 Марта 2023 • 11:01 Комментировать

Между главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью и президентом «Лацио» Клаудио Лотито возникла конфликтная ситуация после дерби.

После завершения поединка в подтрибунном помещении начали выяснять отношения Джанлука Манчини и Луис Альберто. Моуринью подошел к игрокам, чтобы уладить конфликт. В этот момент возле футболистов находился глава «Лацио» Лотито.

«Что смотришь?», - сказал «Особенный» в сторону функционера.

«А ты что смотришь? Я – президент клуба, а ты кто такой? У тебя вообще дисквалификация, иди отсюда», - парировал Лотито.

Напомним, что дерби завершилось победой «Лацио» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью Клаудио Лотито
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