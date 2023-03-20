Осимхен выбрал, где хочет продолжить карьеру

Центральный нападающий «Наполи» Виктор Осимхен открыт к переходу в другой европейский клуб. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Как отмечает источник, нигерийскому футболисту было бы интересно попробовать свои силы в Английской премьер-лиге, где интерес к нему проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также Осимхен не отказывается от варианта продолжения карьеры в мюнхенской «Баварии».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 24-летний нападающий провел 23 поединка, в которых отметился 21 забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Его трансферный ценник – 70 млн евро.