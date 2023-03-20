Романьоли высказался о победе «Лацио» над «Ромой»

Защитник римского «Лацио» Алессио Романьоли высказался о минимальной победе в дерби над «Ромой» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».

«Мы выиграли оба поединка у «Ромы» в этом розыгрыше Серии А. Это очень важный показатель для нас. Пришло время отпраздновать победу и насладиться этим успехом во время перерыва.

«Рома» - сильный коллектив, даже если они выступают не лучшим образом. Мы были лучше в этом матче, теперь наша цель выход в Лигу чемпионов. «Лацио» заслуживает играть в этом турнире», - передает слова защитника инсайдер Альфредо Педулла.

После 27 туров «Лацио» занимает второе место в Серии А, а «Рома» находится на пятой строчке.