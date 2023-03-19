Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» проведёт переговоры с агентом топ-игрока Серии А

19 Марта 2023 • 18:32 Комментировать

Слухи продолжают связывать полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича с «Ювентусом». Как сообщает TodoFichajes, агент 28-летнего серба отправился в Италию на переговоры с туринским клубом.

Отмечается, что Сергей Милинкович-Савич хотел бы сменить обстановку. За «Лацио» он выступает с лета 2015 года. Ранее сообщалось, что «орлы» могут продать сербского игрока за 40 миллионов евро, учитывая тот факт, что действующий контракт Сергея истекает летом 2024 года.

Всего за «Лацио» Сергей Милинкович-Савич провёл 329 матчей, в которых забил 64 гола и отдал 59 результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сампдория Сампдория
Верона Верона
3
1
2.80 3.15 2.75
Видео
Окончен
Торино Торино
Наполи Наполи
0
4
4.20 3.50 1.93
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Лечче Лечче
1
0
1.57 4.10 6.40
Видео
19.03.23 в 20:00
Лацио Лацио
Рома Рома
2.60 3.20 2.95
Видео
19.03.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
2.00 3.45 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
19:30 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:16 · Италия. Серия А
Колыванов: «У Кварацхелии на ладони вся Италия»
19:07 · Италия. Серия А
Кварацхелия — первый игрок Серии А в этом сезоне с двузначным показателем по голам и ассистам
19:05 · Италия. Серия А
Автогол решил судьбу матча «Фиорентины» и «Лечче»
19:02 · Италия. Серия А
«Наполи» разнёс в щепки оборону «Торино»
18:40 · Италия. Серия А
​Кварацхелия вышел на третье место в гонке бомбардиров Серии А, Осимхен увеличил отрыв
18:32 · Италия. Серия А
​«Ювентус» проведёт переговоры с агентом топ-игрока Серии А
17:38 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» готов заплатить 18-20 евро за Щесны 1
16:46 · Италия. Серия А
«Сампдория» оттолкнулась ото дна таблицы, обыграв конкурентов из «Вероны»
16:30 · Италия. Серия А
«Торино» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
14:38 · Италия. Серия А
​Журналист предположил, что Головин и Миранчук на самом деле не травмированы
14:12 · Италия. Серия А
Капелло считает, что Кварацхелия может претендовать на «Золотой мяч»
12:06 · Италия. Серия А
«Лацио» снизил ценник на Милинковича-Савича
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагает «Интеру» обмен вратарями
11:15 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов купить Лукаку
Все новости
Рекомендуем