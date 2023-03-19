​«Ювентус» проведёт переговоры с агентом топ-игрока Серии А

Слухи продолжают связывать полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича с «Ювентусом». Как сообщает TodoFichajes, агент 28-летнего серба отправился в Италию на переговоры с туринским клубом.

Отмечается, что Сергей Милинкович-Савич хотел бы сменить обстановку. За «Лацио» он выступает с лета 2015 года. Ранее сообщалось, что «орлы» могут продать сербского игрока за 40 миллионов евро, учитывая тот факт, что действующий контракт Сергея истекает летом 2024 года.

Всего за «Лацио» Сергей Милинкович-Савич провёл 329 матчей, в которых забил 64 гола и отдал 59 результативных передач на партнёров.