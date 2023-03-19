​Журналист предположил, что Головин и Миранчук на самом деле не травмированы

Александр Головин и Алексей Миранчук, выступающие за «Монако» и «Торино» соответственно, получили вызов в сборную России. После этого оба «легионера» вдруг получили травмы. Известный журналист Максим Алланазаров не считает это совпадением.

«Поиграю в параноика и предположу, что никаких травм у Миранчука и Головина нет. Карьера русского футболиста в Европе сегодня - дело такое. Поедешь в сборную, а потом проблем в клубах не оберёшься и вернёшься назад как миленький. Значит, хотят там еще поиграть, домой пока не хотят», - написал Алланазаров в своём телеграм-канале.

Стоит сказать, что Александр Головин и Алексей Миранчук осенью в ряды национальной сборной России не вызывались. Тогда Валерий Карпин предпочитал вызывать игроков, которые имеют не так много опыта в главной команде страны.

В марте сборная России проведёт матчи против Ирана (23 числа) и Ирака (26 числа).