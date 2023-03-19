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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» снизил ценник на Милинковича-Савича

19 Марта 2023 • 12:06 Комментировать

Ведущий полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может быть продан по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Calciomercato, руководство итальянского клуба готово продать сербского хавбека за 40 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось, что в трансфере Милинковича-Савича заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает кандидатуру Сергея в качестве альтернативы французу Адриену Рабио.

В текущем розыгрыше Серии А 28-летний полузащитник принял участие в 24 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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