«Лацио» снизил ценник на Милинковича-Савича

Ведущий полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может быть продан по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Calciomercato, руководство итальянского клуба готово продать сербского хавбека за 40 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось, что в трансфере Милинковича-Савича заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает кандидатуру Сергея в качестве альтернативы французу Адриену Рабио.

В текущем розыгрыше Серии А 28-летний полузащитник принял участие в 24 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.