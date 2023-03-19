Мостовой сделал прогноз на матч «Интер» - «Ювентус»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о центральном матче 27-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

«Я считаю, что шансы сторон на выигрыш примерно равны. В этой паре не стоит ждать победителя, учитывая все предматчевые расклады. Мой прогноз – ничья», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Встреча грандов итальянского футбола состоится сегодня, 19 марта, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Перед этой игрой «Интер» занимает второе место, а «Ювентус» - седьмое.