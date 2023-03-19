Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой сделал прогноз на матч «Интер» - «Ювентус»

19 Марта 2023 • 10:27 Комментировать

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о центральном матче 27-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

«Я считаю, что шансы сторон на выигрыш примерно равны. В этой паре не стоит ждать победителя, учитывая все предматчевые расклады. Мой прогноз – ничья», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Встреча грандов итальянского футбола состоится сегодня, 19 марта, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Перед этой игрой «Интер» занимает второе место, а «Ювентус» - седьмое.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.03.23 в 14:30
Сампдория Сампдория
Верона Верона
2.80 3.15 2.75
Видео
19.03.23 в 17:00
Торино Торино
Наполи Наполи
4.20 3.50 1.93
Видео
19.03.23 в 17:00
Фиорентина Фиорентина
Лечче Лечче
1.57 4.10 6.40
Видео
19.03.23 в 20:00
Лацио Лацио
Рома Рома
2.60 3.20 2.95
Видео
19.03.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
2.00 3.45 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
11:15 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов купить Лукаку
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на Беннасера слухи
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» могут обменяться игроками
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потратить 160 млн евро на двух игроков «Наполи»
10:27 · Италия. Серия А
Мостовой сделал прогноз на матч «Интер» - «Ювентус»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Сперцян прокомментировал возможный переход в «Милан»
06:31 · Италия. Серия А
Тренер «Торино» Юрич: «Кварацхелию не остановить»
03:04 · Италия. Серия А
Ибрагимович – о своём рекорде: «Мне он не нужен, я бы оставил его Костакурте»
02:36 · Италия. Серия А
Ибрагимович рассказал, с чем связаны трудности «Милана» в текущем сезоне
01:55 · Италия. Серия А
Пиоли – о поражении «Милана»: «Возможно, я плохо подготовил команду»
01:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на звезду «Челси» слухи
00:47 · Италия. Серия А
«Милан» провалил матч с «Удинезе»
00:35 · Италия. Серия А
Аллегри: «Индзаги – отличный тренер» 1
00:31 · Италия. Серия А
«Сампдория» потеряла до конца сезона основного голкипера
18 Марта
23:55 · Италия. Серия А
Аллегри высказался об истекающем контракте Рабио
Все новости
Рекомендуем