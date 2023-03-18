«Салернитана» и «Болонья» забили по два гола

В матче 27-го тура Серии А «Салернитана» играла против ещё одного середняка, «Болоньи». Соперники выглядели примерно на одном уровне и даже забивали голы подряд. На стартовых минутах меткие удары нанесли Лоренцо Пирола и Льюис Фергюсон, а после перерыва - Булайе Диа и Хараламбос Ликояннис - 2:2.

«Салернитана» в восьми очках над зоной вылета, соперник делит восьмое место.