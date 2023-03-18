«Салернитана» и «Болонья» забили по два гола

В матче 27-го тура Серии А «Салернитана» играла против ещё одного середняка, «Болоньи». Соперники выглядели примерно на одном уровне и даже забивали голы подряд. На стартовых минутах меткие удары нанесли Лоренцо Пирола и Льюис Фергюсон, а после перерыва - Булайе Диа и Хараламбос Ликояннис - 2:2.
«Салернитана» в восьми очках над зоной вылета, соперник делит восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Пирола Лоренцо7'
|11'Фергюсон Льюис (1:1)
|(2:1) Диа Булайе64'
|73'Ликояннис Хараламбос (2:2)
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус•Дьомбер Норберт87' (Ботхейм Эрик (87') •Пирола Лоренцо•Маццокки Паскуале68' (Самбья Саломон (68') •Брадарич Домагой•Кулибали Лассана•Бохинен Эмиль56' (Пёнтек Кшиштоф (56') •Кандрева Антонио87' (Фасио Федерико (87') •Кастанос Григорис56' (Де Вильена Тонни (56') •Диа Булайе
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Сумаоро Адама•Лукуми Джон•Камбьясо Андреа21' (Ликояннис Хараламбос (21') •Фергюсон Льюис•Схаутен Йерди•Эбишер Мишель65' (Орсолини Риккардо (65') • 76'Моро Никола•Кирьякопулос Георгиос81' (Сансоне Никола (81') •Барроу Муса65' (Арнаутович Марко (65'Сориано Роберто81')
18 марта. Стадион "Аречи".
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