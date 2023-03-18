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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» и «Болонья» забили по два гола

18 Марта 2023 • 22:11 Комментировать
Салернитана
2:2
Болонья
окончен

В матче 27-го тура Серии А «Салернитана» играла против ещё одного середняка, «Болоньи». Соперники выглядели примерно на одном уровне и даже забивали голы подряд. На стартовых минутах меткие удары нанесли Лоренцо Пирола и Льюис Фергюсон, а после перерыва - Булайе Диа и Хараламбос Ликояннис - 2:2.

«Салернитана» в восьми очках над зоной вылета, соперник делит восьмое место.

Протокол игры  
Салернитана2:2Болонья
(1:0) Пирола Лоренцо7'  
  11'Фергюсон Льюис (1:1)
(2:1) Диа Булайе64'  
  73'Ликояннис Хараламбос (2:2)
Очоа ГильермоДанилюк ФлавиусДьомбер Норберт 87' (Ботхейм Эрик ( 87') Пирола ЛоренцоМаццокки Паскуале 68' (Самбья Саломон ( 68') Брадарич ДомагойКулибали ЛассанаБохинен Эмиль 56' (Пёнтек Кшиштоф ( 56') Кандрева Антонио 87' (Фасио Федерико ( 87') Кастанос Григорис 56' (Де Вильена Тонни ( 56') Диа Булайе
Запасные: Бронн ДиланБонаццоли ФедерикоТрост-Эконг ВиллиамВаленсия ДиегоЛовато МаттеоНиколусси Кавилья ХансМаджоре ДжулиоФиорилло ВинченцоЕрволино Антонио ПиоСепе Луиджи
Скорупски ЛукашПош ШтефанСумаоро АдамаЛукуми ДжонКамбьясо Андреа 21' (Ликояннис Хараламбос ( 21') Фергюсон ЛьюисСхаутен ЙердиЭбишер Мишель 65' (Орсолини Риккардо ( 65'  76') Моро НиколаКирьякопулос Георгиос 81' (Сансоне Никола ( 81') Барроу Муса 65' (Арнаутович Марко ( 65'Сориано Роберто 81')
Запасные: Пююхтя НикласБарди ФранческоМедель ГариХоакин СосаБонифаци КевинРавалья ФедерикоЗиркзее ДжошуаДе Сильвестри Лоренцо
18 марта. Стадион "Аречи".

 

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