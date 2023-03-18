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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» с «Кремонезе» поделили очки

18 Марта 2023 • 19:02 Комментировать
Монца
1:1
Кремонезе
окончен

В 27-м туре Серии А «Монца» принимала «Кремонезе» из зоны вылета. Хозяева были заметно острее, но победы не добились. Армандо Иццо стал автором первого опасного удара, но вратарь выручил. В концовке Патрик Чиурриа также не смог обыграть голкипера, а Андреа Петанья в выгодной ситуации пробил в никуда.

В начале второго тайма гости повели, Даниэль Чофани оказался перед воротами и эффектно пробил над голкипером. Карлос Аугусто довольно быстро отыграл отставание «Монцы».

1:1, хозяева идут 12-ми, соперник - все равно предпоследний.

Протокол игры  
Монца1:1Кремонезе
  62'Чофани Даниэль (0:1)
(1:1) Аугусто Карлос69'  
Ди Грегорио МикелеИццо Армандо  45' 65' (Мота Дани ( 65') Мари ПаблоКальдирола ЛукаЧиурриа ПатрикАугусто КарлосМачин Хосе 65' (Раноккья Филиппо ( 65') Пессина Маттео  25'Сенси Стефано 78' (Колпани Андреа ( 78') Капрари Джанлука 65' (Антов Валентин ( 65') Петанья Андреа 77' (Гюткьяр Кристиан ( 77')
Запасные: Соррентино АлессандроБарберис АндреаБиринделли СамуэлеКарбони ФранкоВиньято СамуэлеВалоти МатиаКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
Карнесекки МаркоАйву ЭмануэльБьянкетти Маттео  71'Васкес ХоанСерникола Леонардо  43' 46' (Чофани Даниэль ( 46') Пикель Шарль  71' 85' (Феррари Алекс ( 85') Гальдамес Пабло 63' (Бенасси Марко ( 63') Мейте СуалихоВалери ЭмануэлеЦаджу Франк 46' (Кастаньетти Микеле ( 46'  73') Окереке Давид 65' (Дессерс Сириль ( 65'  68')
Запасные: Акелла КристианЛочошвили ЛукаКвальята ДжакомоСарр МухамадуБуонаюто КристианАфена-Гьян ФеликсСаро Джанлука
18 марта. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Кремонезе Монца
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