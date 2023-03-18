«Монца» с «Кремонезе» поделили очки

В 27-м туре Серии А «Монца» принимала «Кремонезе» из зоны вылета. Хозяева были заметно острее, но победы не добились. Армандо Иццо стал автором первого опасного удара, но вратарь выручил. В концовке Патрик Чиурриа также не смог обыграть голкипера, а Андреа Петанья в выгодной ситуации пробил в никуда.
В начале второго тайма гости повели, Даниэль Чофани оказался перед воротами и эффектно пробил над голкипером. Карлос Аугусто довольно быстро отыграл отставание «Монцы».
1:1, хозяева идут 12-ми, соперник - все равно предпоследний.
Протокол игры
|62'Чофани Даниэль (0:1)
|(1:1) Аугусто Карлос69'
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо 45'65' (Мота Дани (65') •Мари Пабло•Кальдирола Лука•Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Мачин Хосе65' (Раноккья Филиппо (65') •Пессина Маттео• 25'Сенси Стефано78' (Колпани Андреа (78') •Капрари Джанлука65' (Антов Валентин (65') •Петанья Андреа77' (Гюткьяр Кристиан (77')
Карнесекки Марко•Айву Эмануэль•Бьянкетти Маттео• 71'Васкес Хоан•Серникола Леонардо 43'46' (Чофани Даниэль (46') •Пикель Шарль 71'85' (Феррари Алекс (85') •Гальдамес Пабло63' (Бенасси Марко (63') •Мейте Суалихо•Валери Эмануэле•Цаджу Франк46' (Кастаньетти Микеле (46') • 73'Окереке Давид65' (Дессерс Сириль (65') 68'
18 марта. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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