«Монца» с «Кремонезе» поделили очки

В 27-м туре Серии А «Монца» принимала «Кремонезе» из зоны вылета. Хозяева были заметно острее, но победы не добились. Армандо Иццо стал автором первого опасного удара, но вратарь выручил. В концовке Патрик Чиурриа также не смог обыграть голкипера, а Андреа Петанья в выгодной ситуации пробил в никуда.

В начале второго тайма гости повели, Даниэль Чофани оказался перед воротами и эффектно пробил над голкипером. Карлос Аугусто довольно быстро отыграл отставание «Монцы».

1:1, хозяева идут 12-ми, соперник - все равно предпоследний.