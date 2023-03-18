​Миранчук не сыграет за сборную России – названы сроки восстановления игрока

«Торино» сообщил о том, что полузащитник Алексей Миранчук не сыграет в воскресном матче Серии А против «Наполи». Миранчук не выступит и за сборную России в мартовских товарищеских матчах. Такой вывод можно сделать из слов Давиде Ваньяти, занимающего должность спортивного директора туринского клуба.

«Восстановление Миранчука займет около 10 дней», - сказал Ваньяти, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

23 марта сборная России сыграет против Ирана на выезде, а 26 марта – против Ирака дома.

Добавим, что «Торино» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.