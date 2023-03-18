Миранчук не сыграет против «Наполи»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не примет участия в ближайшем поединке чемпионата Италии против «Наполи». Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

У 27-летнего футболиста выявлено повреждение приводящей мышцы левого бедра. О точных сроках восстановления Алексея будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Серии А Миранчук принял участие в 20 матчах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, что Алексей получил вызов в сборную России на товарищеские матчи против Ирана и Ирака, которые состоятся 23 и 26 марта соответственно.