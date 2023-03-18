Сын Марадоны оценил идею отдать 10-й номер в «Наполи» Хвиче

Диего Марадона-младший, который является сыном легенды мирового футбола Диего Марадоны, прокомментировал идею отдать 10-й номер, под которым играл за «Наполи» его отец, грузинскому вингеру команды Хвиче Кварацхелии.

«Десятка для Хвичи? Мне бы хотелось, чтобы этот номер когда-нибудь получил нынешний 77-й номер команды. Кварацхелия – большой футболист, он очень крут. Но нужно помнить, что десятка ко многому обязывает», - передает слова Марадоны-младшего Corriere dello Sport.

Хвича пополнил ряды «Наполи» летом прошлого года. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник поучаствовал в 29 матчах, записав на свой счет 13 забитых мячей и 15 голевых передач.