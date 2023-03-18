«Ювентус» хочет купить испанского полузащитника

Хавбек Йереми Пино, правами на которого владеет испанский «Вильярреал», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Согласно информации журналистов Fichajes, заинтересованность в услугах 20-летнего исполнителя проявляет туринский «Ювентус».

Как стало известно источнику, представители «старой синьоры» готовят предложение футболисту. Пино связан контрактом с «Вильярреалом» до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 23 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.