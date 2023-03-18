Сёмин оценил шансы Хвичи выиграть «Золотой мяч»

Известный российский специалист Юрий Сёмин, долгое время работавший в московском «Локомотиве», высказался о шансах полузащитника сборной Грузии и «Наполи» Хвичи Кварацхелии стать обладателем «Золотого мяча».

«Могу представить Хвичу претендентом на «Золотой мяч». Если Хвича и дальше будет так ярко играть, такое можно представить. Сейчас в Европе нет таких игроков. Если только Винисиус», - передает слова тренера издание Sport24.

В нынешнем сезоне Кварацхелия отметился 13 голами и 15 результативным передачами за «Наполи» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.