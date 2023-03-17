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Чемпионат Италии. Серия А

Черчесов: «Для Кварацхелии «Наполи» - это ступенька на пути в «Реал» или «Барселону»

17 Марта 2023 • 23:29 Комментировать

Российский наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что Хвича Кварацхелия в будущем станет игроком суперклуба - такого, как мадридский «Реал» или «Барселона». По его словам, «Наполи» - это лишь промежуточная ступенька на пути в такой клуб.

- Вот, что называется, игрок нашел свой клуб. Возможно, в условном «Милане» Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха. «Наполи» - шажок для перехода в суперклуб. Например, «Реал» или «Барселону», - цитирует слова Черчесова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета прошлого года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Хвича Кварацхелия Рафаэл Леау
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