Пиоли затруднился ответить, кто лучше - Леау или Кварацхелия

Португальский нападающий Рафаэл Леау уже давно убедил итальянских любителей футбола, став одним из главных творцов чемпионского титула «Милана» в прошлом сезоне, но в нынешнем чемпионате его затмевает грузинский футболист Хвича Кварацхелия, который хорошо знаком по нашему чемпионату. Наставник «Милана» Стефано Пиоли затруднился ответить, кто из них лучше.

- Мне трудно сказать, кто из них лучше. В первом круге чемпионата им не хватало Осимхена, а у нас не было Леау. Матчи в четвертьфинале Лиги чемпионов будут очень интересными, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.