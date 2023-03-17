Гол с пенальти позволил «Сассуоло» обыграть «Специю»

Европейский футбольный уик-энд стартовал на Апеннинах матчем «Сассуоло» - «Специя». Гости очень резво начали, но постепенно соперник перехватил инициативу и создал первый опасный момент. Дальний удар Доменико Берарди приняла на себя перекладина. На 45-й минуте Матеус Энрике заставил потрудиться голкипера гостей - сложнейший сэйв. Судьбу поединка решил 11-метровый за игру рукой, на 71-й минуте Берарди не без шансов для голкипера поразил цель. Вышедший на замену Абдау Харрауи мог удвоить счет, но попал в штангу.
«Сассуоло» заслуженно победил и делит девятое место, соперник расположился над зоной вылета с запасом в пять очков.
Протокол игры
|(1:0) Берарди Доменико71'
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко•Рожерио да Силва•Торстведт Кристиан58' (Фраттези Давиде (58') •Лопес Максим•Энрике Матеус75' (Харрауи Абдау (75') •Берарди Доменико86' (Марчицца Риккардо (86') •Пинамонти Андреа75' (Дефрель Грегоре (75') •Лорьенте Арман75' (Байрами Недим (75')
Дронговски Бартломей•Амьен-Аду Кельвен• 70'Кальдара Маттиа•Ампаду Этан•Николау Димитрис•Экдаль Альбин66' (Журковски Шимон (66') •Бурабия Мехди80' (Шомуродов Элдор (80') •Гьяси Эммануэль80' (Верде Даниэле (80') •Агудело Кевин76' (Ципот Тио (76') •Мальдини Даниэль66' (Эспозито Сальваторе (66') •Нзола М'Бала 66'
17 марта. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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