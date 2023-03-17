Гол с пенальти позволил «Сассуоло» обыграть «Специю»

Европейский футбольный уик-энд стартовал на Апеннинах матчем «Сассуоло» - «Специя». Гости очень резво начали, но постепенно соперник перехватил инициативу и создал первый опасный момент. Дальний удар Доменико Берарди приняла на себя перекладина. На 45-й минуте Матеус Энрике заставил потрудиться голкипера гостей - сложнейший сэйв. Судьбу поединка решил 11-метровый за игру рукой, на 71-й минуте Берарди не без шансов для голкипера поразил цель. Вышедший на замену Абдау Харрауи мог удвоить счет, но попал в штангу.

«Сассуоло» заслуженно победил и делит девятое место, соперник расположился над зоной вылета с запасом в пять очков.