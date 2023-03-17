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Чемпионат Италии. Серия А

​Хави готов пожертвовать двумя игроками «Барселоны» ради Кьезы слухи

17 Марта 2023 • 18:46 Комментировать

На радаре «Барселоны» находится атакующий полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза. Как сообщает Calciomercatoweb, ради подписания чемпиона Европы главный тренер каталонской команды Хави готов пожертвовать двумя футболистами – Усманом Дембеле и Ферраном Торресом. Если «сине-гранатовые» расстанутся с французом и испанцем, то им будет проще подписать итальянца.

В то же время отмечается, что «Ювентус» может быть вынужден продавать игроков из-за финансового положения на фоне риска не попасть в Лигу чемпионов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Федерико Кьезу в 60 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Усман Дембеле Федерико Кьеза Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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