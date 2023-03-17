На радаре «Барселоны» находится атакующий полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза. Как сообщает Calciomercatoweb, ради подписания чемпиона Европы главный тренер каталонской команды Хави готов пожертвовать двумя футболистами – Усманом Дембеле и Ферраном Торресом. Если «сине-гранатовые» расстанутся с французом и испанцем, то им будет проще подписать итальянца.

В то же время отмечается, что «Ювентус» может быть вынужден продавать игроков из-за финансового положения на фоне риска не попасть в Лигу чемпионов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Федерико Кьезу в 60 миллионов евро.