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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский агент: «Назначение Абаскаля в команду Серии А маловероятно, но возможно» эксклюзив

17 Марта 2023 • 17:12 Комментировать

Футбольный агент из Италии Риккардо Фабири в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в один из клубов Серии А.

- В России заговорили о том, что в Гильермо Абаскале заинтересованы команды из Серии А, вы слышали что-то об этом?

- Мне ничего неизвестно об этом. В Италии об этом не писали, в деловых разговорах имя Абаскаля также не упоминалось. Он работал в Италии, его тут знают, но не верю, что он может быть скоро назначен в какую-то из команд, тем более в Серию А, звучит, как слух.

В Италии много говорили о Доменико Тедеско, обсуждали интерес к нему от многих команд. Может быть допущена ошибка? Многих удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии, летом он реально мог стать главным тренером команды из Серии А, например, его рассматривала «Фиорентина», когда у Итальяно начались трудности. Тедеско более известен в Италии, чем Абаскаль.

- Реально ли вообще Абаскалю после успеха в России получить назначение в Италии?

- Успех важен, но важнее всего то, какое впечатление произведет главный тренер на руководство команды, какие идеи он представит. В Италии сейчас эпоха тренерского омоложения. В разных лигах шансы получают молодые специалисты, кто-то из них хорошо работает, молодому тренеру сейчас проще получить назначение, чем лет 5 назад. Раньше бы я сказал, что назначение Гильермо Абаскаля в какую-то команду в Италии совсем нереально, сейчас это маловероятно, но возможно, — сказал Фабири.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Сборная Бельгии Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Риккардо Фабири
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