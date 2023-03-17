Сакки не нравится стиль «Интера»

Бывший наставник «Милана» и сборной Италии, Арриго Сакки, считает, что «Интеру» будет трудно пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Миланцам снова предстоит сыграть с португальским клубом - они выбили «Порту» и попали на «Бенфику». Сакки не нравится то, что «Интер» слишком легко отдает соперникам инициативу.

- У «Интера» отличные игроки, но команда почему-то очень легко отдает инициативу соперникам. Это было видно и в матче против «Порту». В Лиге чемпионов такой стиль чреват большими проблемами. В Европе надо играть на высоких скоростях и стараться владеть мячом, а не отдавать его техничному сопернику, - цитирует Сакки fcinter1908.it.