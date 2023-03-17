«Интер» поздравил Джеко с 37-летием

Боснийскому нападающему Эдину Джеко исполнились 37 лет, но, несмотря на это, он полон сил и энергии, являясь одним из основных нападающих своего клуба. Миланский «Интер» поздравил Джеко с днем рождения, соответствующая публикация появилась на клубном сайте, а также на страничках в социальных сетях.

Мы же напомним, что Джеко выступает в составе «Интера» с лета 2021 года, ранее он провел несколько славных лет в «Роме». С «Интером» Джеко выиграл Кубок Италии в прошлом сезоне, а также дважды становился обладателем Суперкубка Италии. В текущем сезоне на его счету одиннадцать голов во всех турнирах.