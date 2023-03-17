Кассано вспомнил первый гол в Серии А

Известный в прошлом итальянский нападающий Антонио Кассано вспомнил свой первый гол в Серии А - по его словам, тогда он считал, что стал знаменитым и богатым. Это было в декабре 1999 года в матче «Бари» против «Интера».

- Уго Энинья забил в той игре с шестидесяти метров. Я был очень счастлив за него, но в то же время завидовал. Я к тому моменту запорол три или четыре шанса. Но потом и мне удалось забить. И я подумал, «Боже, я стал знаменитым и богатым». Когда мы вернулись в Бари, там нас ждали две тысячи человек. И все они уже хотели быть моими друзьями, хотя до этого никто не хотел угостить меня хотя бы апельсином, - цитирует Кассано итальянское новостное агентство ITASportPress.