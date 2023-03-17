В «Торино» сделали заявление по вызову Миранчука в сборную России

«Торино» отпустит полузащитника Алексея Миранчука на тренировочный сбор национальной команды России. Об этом заявила пресс-служба итальянского клуба в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса».

«Да, Алексей поедет на сбор национальной команды», - высказались с туринском клубе.

В составе сборной страны Алексей провел 41 матч и отметился шестью забитыми мячами.

Напомним, что в финальную заявку сборной России тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным включил 29 футболистов.

23 марта национальная команда проведет товарищеский матч против Ирана на выезде, а затем 26 марта на своем поле примет Ирак.