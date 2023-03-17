Чемпион мира может усилить «Атлетико»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», может летом перебраться в испанский чемпионат. Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании 28-летнего аргентинского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

Трансферный ценник Леандро, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро. Его аренда в «старой синьоре» истекает в конце июня 2023 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Паредес провел 16 матчей, в которых получил две желтые карточки.

Напомним, что Леандро стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.