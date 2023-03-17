Зидан и Моуринью вошли в Зал славы итальянского футбола

Пресс-служба федерации футбола Италии представила имена новых членов Зала славы итальянского футбола.

В него вошли Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, Джанфранко Дзола, Синиша Михайлович, Алессандро Альбертини, Кристиан Джирелли, Эрнесто Пеллегрини и Эрнест Эгри-Эрбштейн.

Торжественная церемония состоится в ближайшие несколько месяцев.

Отметим, что Зидан сейчас находится в статусе безработного. В услугах французского специалиста заинтересованы «ПСЖ» и лондонский «Челси». В свою очередь Моуринью в настоящий момент занимает пост главного тренера «Ромы».