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Чемпионат Италии. Серия А

Зидан и Моуринью вошли в Зал славы итальянского футбола

17 Марта 2023 • 09:47 Комментировать

Пресс-служба федерации футбола Италии представила имена новых членов Зала славы итальянского футбола.

В него вошли Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, Джанфранко Дзола, Синиша Михайлович, Алессандро Альбертини, Кристиан Джирелли, Эрнесто Пеллегрини и Эрнест Эгри-Эрбштейн.

Торжественная церемония состоится в ближайшие несколько месяцев.

Отметим, что Зидан сейчас находится в статусе безработного. В услугах французского специалиста заинтересованы «ПСЖ» и лондонский «Челси». В свою очередь Моуринью в настоящий момент занимает пост главного тренера «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Зинедин Зидан
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