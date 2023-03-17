Раванелли уверен, что «Ювентусу» вернут 15 очков

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли уверен в том, что клубу вернут пятнадцать очков, которых он был лишен ранее, в январе, в качестве наказания. Он считает некорректным применение такого наказания прямо по ходу сезона, причем без разбирательства.

- Это скандальное решение, потому что такие штрафы не могут раздаваться прямо по ходу чемпионата. Ситуацию надо было проанализировать. Уверен, что «Ювентусу» вернут 15 очков и он попадет в Лигу чемпионов, - цитирует Раванелли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Раванелли выступал за туринский клуб в 90е годы прошлого века.