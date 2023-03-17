Сакки: «Спаллетти - маэстро»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, в свое время выстроивший лучший клуб Европы с великолепной тройкой нидерландских игроков (Гуллит - ван Бастен - Райкард), наслаждается успехами «Наполи», который без всяких хлопот, забив пят мячей за две игры немецкому «Айнтрахту», вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Спаллетти - маэстро. Он добился своих целей даже с опережением графика. «Наполи» дал ему возможность реализовать свои идеи. И все получается, игра «Наполи» захватывает публику, - цитирует Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что кроме «Милана», Сакки тренировал в прошлом также «Парму» и сборную Италии.