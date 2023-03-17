«Он удержал «Милан» - Сакки нахваливает Пиоли

Итальянский «Милан» вышел в чевертьфинал Лиги чемпионов, и бывший наставник клуба Арриго Сакки считает более неуместными разговоры о том, что команда переживает кризис. По его словам, Стефано Пиоли удержал команду от дальнейшего падения, начавшегося, напомним, с катастрофических результатов в январе.

- После прошлогоднего триумфа начались определенные сложности, но в Лиге чемпионов «Милан» прошел «Тоттенхэм». Команда на правильном пути, Пиоли удержал «Милан», - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что сам Сакки возглавлял великий клуб с 1985 по 1991 год.