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Чемпионат Италии. Серия А

«Он удержал «Милан» - Сакки нахваливает Пиоли

17 Марта 2023 • 00:19 Комментировать

Итальянский «Милан» вышел в чевертьфинал Лиги чемпионов, и бывший наставник клуба Арриго Сакки считает более неуместными разговоры о том, что команда переживает кризис. По его словам, Стефано Пиоли удержал команду от дальнейшего падения, начавшегося, напомним, с катастрофических результатов в январе.

- После прошлогоднего триумфа начались определенные сложности, но в Лиге чемпионов «Милан» прошел «Тоттенхэм». Команда на правильном пути, Пиоли удержал «Милан», - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что сам Сакки возглавлял великий клуб с 1985 по 1991 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки Стефано Пиоли
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