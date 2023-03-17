Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Специи»: «У Мальдини редкий нюх на ворота»

17 Марта 2023 • 00:08 Комментировать

Сын легендарного Паоло Мальдини, Даниэль, проводит сезон в «Специи», где он уже успел зарекомендовать себя - шутка ли, Мальдини-младший умудрился в нынешнем сезоне забить как в ворота «Милана», так и в ворота «Интера», причем, если в случае с «Миланом» гол Мальдини очков не принес, то в случае с «Интером» «Специя» выиграла матч! Его успехами очень доволен Леонардо Семпличи, наставник «Специи»:

- У него редкий нюх на гол, он видит ворота так, как мало кто видит. Он техничен, работает обеими ногами, всегда готов выложиться, отпахать. Но иногда ему не хватает решительности, - описал игровые характеристики Мальдини-младшего Семпличи, слова которого цитирует итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

«Специя» идёт семнадцатой в Серии А. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Специя Леонардо Семпличи Даниэль Мальдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.03.23 в 20:30
Сассуоло Сассуоло
Специя Специя
1.83 3.85 4.30
Видео
17.03.23 в 22:45
Аталанта Аталанта
Эмполи Эмполи
1.47 4.80 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
00:20 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может сохранить Бензема и подписать Лукаку слухи
00:19 · Италия. Серия А
«Он удержал «Милан» - Сакки нахваливает Пиоли
00:08 · Италия. Серия А
Наставник «Специи»: «У Мальдини редкий нюх на ворота»
16 Марта
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на защитника «Манчестер Сити»
23:23 · Англия. Премьер-лига
Два гранда Серии А лидируют в борьбе за Лофтус-Чика
22:05 · Италия. Серия А
Директор «Ювентуса»: «Мы не собираемся избавляться от Погба»
21:24 · Италия. Серия А
Дешам объяснил решение вызвать Жиру в состав сборной Франции, приведя в пример Ибрагимовича
20:59 · Италия. Серия А
Браим Диас с высокой вероятностью будет выступать за «Реал» в следующем сезоне
19:17 · Италия. Серия А
Осимхен мечтает выступать в Английской премьер-лиге
17:51 · Италия. Серия А
​Бастони пропустит матч с «Ювентусом»
16:43 · Италия. Серия А
«Интер» обсуждал с «Барселоной» трансферы четырёх игроков 1
16:09 · Италия. Серия А
Калабрия: «Самый сумасшедший игрок, которого я видел в раздевалке «Милана»? Кесси»
15:10 · Англия. Премьер-лига
​Осимхену задали вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
14:51 · Италия. Серия А
Калабрия: «Не собираюсь оставаться в футболе после завершения карьеры»
14:48 · Италия. Серия А
​В «Наполи» высказались о контрактах Кварацхелии и Осимхена
Все новости
Рекомендуем