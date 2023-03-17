Наставник «Специи»: «У Мальдини редкий нюх на ворота»

Сын легендарного Паоло Мальдини, Даниэль, проводит сезон в «Специи», где он уже успел зарекомендовать себя - шутка ли, Мальдини-младший умудрился в нынешнем сезоне забить как в ворота «Милана», так и в ворота «Интера», причем, если в случае с «Миланом» гол Мальдини очков не принес, то в случае с «Интером» «Специя» выиграла матч! Его успехами очень доволен Леонардо Семпличи, наставник «Специи»:

- У него редкий нюх на гол, он видит ворота так, как мало кто видит. Он техничен, работает обеими ногами, всегда готов выложиться, отпахать. Но иногда ему не хватает решительности, - описал игровые характеристики Мальдини-младшего Семпличи, слова которого цитирует итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

«Специя» идёт семнадцатой в Серии А.