​Известный инсайдер высказался о будущем Погба

Авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо высказался о будущем полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

Отметим, что из-за травм после летнего возвращения в «Ювентус» Поль Погба провёл всего лишь два матча.

«Ювентус» уже отрицал какие-либо планы по расторжению контракта с Погба на фоне спекуляций в итальянской прессе. Конечно, Полю не повезло с травмами в этом сезоне, но я уверен, что «Ювентус» и Погба хотят изменить историю и исправить ситуацию в следующем сезоне», - написал Романо в своей колонке на CaughtOffside.

Добавим, что в среду Полю Погба исполнилось 30 лет.

​«Ювентус» послал важный сигнал Погба в день его 30-летия