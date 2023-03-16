Капелло назвал главное открытие сезона в Серии А

Итальянский специалист Фабио Капелло, ранее работавший на посту главного тренера сборной России, высказался относительно игры грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Можно ли назвать Кварацхелию главным открытием сезона в Серии А? Пожалуй, что да. Его навыки удивляют», - приводит слова Капелло «РБ Спорт».

22-летний полузащитник пополнил ряды неаполитанского коллектива летом прошлого года. В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 29 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 13 забитых мячей и 15 результативных передач. Его трансферная стоимость за полгода увеличилась до 60 миллионов евро.