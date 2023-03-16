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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» нацелился на топового игрока «ПСЖ»

16 Марта 2023 • 01:55 Комментировать

В составе «Ювентуса» назревает перестройка. Адриен Рабио наверняка уйдёт, а потому туринцы думают об усилении полузащиты. Как сообщает Todofichajes, в сфере интересов «старой синьоры» оказался хавбек Марко Верратти из «ПСЖ».

Трансферу Верратти из «ПСЖ» в «Ювентус» может поспособствовать тот факт, что агент игрока находится в хороших отношениях с представителями руководства туринского клуба. При этом продажа 30-летнего Верратти в планы «ПСЖ» не входит.

Марко Верратти выступает за «ПСЖ» уже давно – с лета 2012 года. Ранее итальянец выступал за «Пескару», где он и начинал карьеру.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Марко Верратти в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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