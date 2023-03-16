​«Ювентус» нацелился на топового игрока «ПСЖ»

В составе «Ювентуса» назревает перестройка. Адриен Рабио наверняка уйдёт, а потому туринцы думают об усилении полузащиты. Как сообщает Todofichajes, в сфере интересов «старой синьоры» оказался хавбек Марко Верратти из «ПСЖ».

Трансферу Верратти из «ПСЖ» в «Ювентус» может поспособствовать тот факт, что агент игрока находится в хороших отношениях с представителями руководства туринского клуба. При этом продажа 30-летнего Верратти в планы «ПСЖ» не входит.

Марко Верратти выступает за «ПСЖ» уже давно – с лета 2012 года. Ранее итальянец выступал за «Пескару», где он и начинал карьеру.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Марко Верратти в 50 миллионов евро.