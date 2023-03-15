​«Ювентус» послал важный сигнал Погба в день его 30-летия

В среду, 15 марта, день рождения отмечает полузащитник «Ювентуса» Поль Погба. Французскому футболисту исполнилось 30 лет.

«Ювентус» не просто поздравил Поля Погба, а ещё и послал футболисту важный сигнал на фоне слухов о желании клуба расстаться с игроком.

«Сегодня Поль Погба задует 30 свечей. Он предпочёл бы праздновать в составе команды, отправляющейся на матч Лиги Европы с «Фрайбургом», но, к сожалению, это невозможно. Поэтому мы просто хотим обнять Поля и напомнить, как он важен для нас. Знаем, что лучшим подарком будет его возвращение на поле», - говорится в сообщении «старой синьоры».

Как известно, на днях Поль Погба снова угодил в лазарет. После возвращения в «Ювентус» француз провёл всего лишь два матча.

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