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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» послал важный сигнал Погба в день его 30-летия

15 Марта 2023 • 18:57 Комментировать (1)

В среду, 15 марта, день рождения отмечает полузащитник «Ювентуса» Поль Погба. Французскому футболисту исполнилось 30 лет.

«Ювентус» не просто поздравил Поля Погба, а ещё и послал футболисту важный сигнал на фоне слухов о желании клуба расстаться с игроком.

«Сегодня Поль Погба задует 30 свечей. Он предпочёл бы праздновать в составе команды, отправляющейся на матч Лиги Европы с «Фрайбургом», но, к сожалению, это невозможно. Поэтому мы просто хотим обнять Поля и напомнить, как он важен для нас. Знаем, что лучшим подарком будет его возвращение на поле», - говорится в сообщении «старой синьоры».

Как известно, на днях Поль Погба снова угодил в лазарет. После возвращения в «Ювентус» француз провёл всего лишь два матча.

Названы сроки восстановления Погба

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Ювентус Поль Погба
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15 Марта 2023 в 19:01
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