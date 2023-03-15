Вьери сравнил Хвичу с легендой «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий миланского «Интера» и сборной Италии Кристиан Вьери сравнил вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию с легендой «Манчестер Юнайтед» Джорджем Бестом.

«Если «Манчестер Юнайтед» сможет подписать Кварацхелию, то вернутся времена Джорджа Беста. Хвича очень похож на него. Очень жду следующую игру «Наполи», - передает слова Кристиана Tribal Football.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний грузин провел 22 матча, отметившись 11 забитыми мячами (один – с пенальти) и девятью результативными передачами.

Ближайший матч «Наполи» сыграет против «Айнтрахта» в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится в Неаполе сегодня, 15 марта.