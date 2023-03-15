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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «Миранчук способен играть в любом европейском клубе»

15 Марта 2023 • 11:15 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с журналистами высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

«Миранчук проводит отличный сезон в Италии, он нашел свою команду. Миранчук - топовый футболист, он способен играть в любом хорошем европейском чемпионате», - передает слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Миранчук принял участие в 22 поединках за туринский коллектив во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Паулу Барбоза Алексей Миранчук
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