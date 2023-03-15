Агент: «Миранчук способен играть в любом европейском клубе»

Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с журналистами высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

«Миранчук проводит отличный сезон в Италии, он нашел свою команду. Миранчук - топовый футболист, он способен играть в любом хорошем европейском чемпионате», - передает слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Миранчук принял участие в 22 поединках за туринский коллектив во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.