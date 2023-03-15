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Чемпионат Италии. Серия А

Вентура: «Удивляют даже не результаты «Наполи» - а то, как они добываются»

15 Марта 2023 • 02:07 Комментировать

Бывший наставник итальянской сборной Джампьеро Вентура впечатлен результатами «Наполи», который фактически обеспечил себе победу в итальянском чемпионате (упустить он ее может разве что в силу какого-то совершенно невероятного поворота событий), а также очень уверенно прошел в плей-офф Лиги чемпионов и создал себе комфортный задел перед ответным матчем с немецким «Айнтрахтом».

- Впечатляют даже не сами результаты «Наполи», а то, как команда добивается их. То, как наслаждаются игрой футболисты клуба, какой они испытывают энтузиазм, выходя на поле. Уверен, у «Наполи» многое получится и в Европе в этом сезоне, - цитирует слова Вентуры итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Наполи Джампьеро Вентура
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