​Кварацхелия раскрыл секрет своей игры

Полузащитник Хвича Кварацхелия здорово начал свой путь в итальянском «Наполи». В 28 матчах за клуб грузин забил 13 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров. 22-летний футболист высказался о секрете своей игры.

«Я люблю то, что я делаю. Когда я играю в футбол, это как бы увлекает меня. Я играю с сердцем и страстью, но также я использую мышление, задействую мозг. Это основано на том, чему я научился на тренировках, на ошибках, которые я допускал ранее, и на других вещах», - рассказал Кварацхелия The New York Times.

Ближайший матч «Наполи» проведёт в среду, 15 марта, – против «Айнтрахта» в 1/8 финала Лиги чемпионов.