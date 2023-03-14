​Хвича вспомнил о первом разговоре со Спаллетти

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вспомнил о своём первом разговоре с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«Это был хороший разговор. Он рассказал мне, что я буду делать для команды. Мы много говорили о работе на оборону, о том, как важно быть частью командного механизма и иметь командный дух. Вот что для него действительно важно: дух. Итальянские тренеры известны. Они знают, как заставить футболистов играть», - рассказал Кварацхелия The New York Times.

В 28 матчах за «Наполи» 22-летний Хвича Кварацхелия записал на свой счёт 13 голов и 15 результативных передач на партнёров.