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Чемпионат Италии. Серия А

​Хвича вспомнил о первом разговоре со Спаллетти

14 Марта 2023 • 17:29 Комментировать (1)

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вспомнил о своём первом разговоре с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«Это был хороший разговор. Он рассказал мне, что я буду делать для команды. Мы много говорили о работе на оборону, о том, как важно быть частью командного механизма и иметь командный дух. Вот что для него действительно важно: дух. Итальянские тренеры известны. Они знают, как заставить футболистов играть», - рассказал Кварацхелия The New York Times.

В 28 матчах за «Наполи» 22-летний Хвича Кварацхелия записал на свой счёт 13 голов и 15 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
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ЮвиК
14 Марта 2023 в 17:32
Аллегри походу не итальянец...
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