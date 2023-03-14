«ПСЖ» сделал предложение по Влаховичу и получил ответ «Ювентуса»

Французский «ПСЖ» проявляет интерес к центрфорварду туринского «Ювентуса» Душану Влаховичу. Как сообщает портал Goal.com, «старая синьора» получила предложение от парижан по трансферу серба, но ответила отказом.

Французский чемпион был готов заплатить за переход нападающего 60 миллионов евро, однако в Турине посчитали эту сумму недостаточной. Руководство «Ювентуса» рассчитывает выручить с продажи Влаховича не менее 80 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний нападающий сыграл 17 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.