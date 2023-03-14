Погба высказался об очередной травме

Звездный полузащитник Поль Погба, который выступает за туринский «Ювентус», высказался о своей очередной травме. Игрок получил повреждение во время тренировки и выбыл из строя на несколько недель.

«Аллах не дает больше испытаний, чем душа может выдержать», - гласит сообщение 29-летнего полузащитника в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в туринском клубе недовольны высокой травматичностью Погба и задумываются над продажей игрока.

Поль вернулся в «старую синьору» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии француз провел всего две встречи без голевых действий.