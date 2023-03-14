Пальюка: «Пререкания пенальтистов? Это абсурд»

Бывший голкипер миланского «Интера» Джанлука Пальюка считает нелепой ситуацию в миланском клубе, когда нападающие Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку спорят по поводу того, кому исполнить одиннадцатиметровый удар. Это случилось в матче против «Специи», который команда Симоне Индзаги, в довершение ко всему, еще и проиграла.

- «Интер» нестабилен. За хорошими матчами следуют такие вот. Ситуация с пенальти меня вообще повергла в ступор, ведь Лукаку отлично исполняет пенальти, а Лаутаро не умеет бить, он промазал уже раз пять, а один его промах в прошлом году, когда он не забил Татарушану, стоил нам Скудетто. Это абсурд, - цитирует Пальюку fcinter1908.it.