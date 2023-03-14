Моратти: «Интер» в кризисе, Лукаку не бегает»

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти прокомментировал последние неудачи «Интера» - в 26-м туре итальянского чемпионата команда проиграла «Специи», а сейчас ей предстоит сразиться в Лиге чемпионов с «Порту». Также Моратти не по душе то, как играет бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

- Видны большие сложности. Команде не хватает фокуса, организации. Стабильности. Жаль, ведь в составе качественные игроки. Лукаку? Он еще не набрал кондиции, очень медленно бегает, - цитирует слова Моратти Leggo.

Напомним, что Моратти руководил миланским клубом почти двадцать лет - с 1995 по 2014 год.