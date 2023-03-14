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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Канио: «Мне кажется, Симоне Индзаги теряет управление «Интером»

14 Марта 2023 • 09:33 Комментировать
Специя
2:1
Интер Милан
окончен

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио не впечатлен игрой миланского «Интера», который накануне уступил «Специи» в матче очередного тура итальянского чемпионата. По мнению ди Канио, Симоне Индзаги постепенно теряет рычаги управления командой, и происходит это буквально накануне важнейшего матча Лиги чемпионов против «Порту».

- Я не могу объяснить эти сложности на чужих полях. Команда стала очень хрупкой, и это проблема Индзаги. Поднятые руки, Лукаку, который смотрит на тренера, Лаутаро, который лезет исполнять пенальти - похоже, что «Интер» уже дрейфует, а Индзаги теряет управление, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Паоло Ди Канио
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