Ди Канио: «Мне кажется, Симоне Индзаги теряет управление «Интером»

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио не впечатлен игрой миланского «Интера», который накануне уступил «Специи» в матче очередного тура итальянского чемпионата. По мнению ди Канио, Симоне Индзаги постепенно теряет рычаги управления командой, и происходит это буквально накануне важнейшего матча Лиги чемпионов против «Порту».

- Я не могу объяснить эти сложности на чужих полях. Команда стала очень хрупкой, и это проблема Индзаги. Поднятые руки, Лукаку, который смотрит на тренера, Лаутаро, который лезет исполнять пенальти - похоже, что «Интер» уже дрейфует, а Индзаги теряет управление, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.