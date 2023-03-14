Феррара: «Меньян - образец для всех вратарей»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Чиро Феррара высоко ценит Майка Меньяна, нынешнего голкипера «Милана». По его словам, дело не только в самой игре, но и в том, как Меньян взаимодействует с другими футболистами, как на поле, так и в раздевалке.

- Другим вратарям надо учиться у Меньяна, и не только за его прыжки, но и за то, как он взаимодействует с другими футболистами - в раздевалке, но, прежде всего, на поле, - цитирует слова Феррары pianetamilan.it.

Напомним, что Майк Меньян перебрался в «Милан» летом 2021 года, ранее он выступал в составе «Лилля», с которым стал чемпионом Франции.